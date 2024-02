LIZDA neizslēdz streika iespējamību

Pretējs redzējums ir arodbiedrībai, kuras ieskatā, IZM piedāvājums situāciju pasliktinās, un kontaktstundu skaits pedagogiem realitātē nesamazināsies. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga apgalvoja, ka piedāvātās izmaiņas skar slodžu balansēšanas aprēķināšanas metodiku. Tas esot nekorekti, jo sarunas par streika vienošanos bija saskaņā ar spēkā esošajiem aprēķiniem. Vanaga pārmeta ministrijai, ka tā nav informējusi par metodikas maiņu - no LIZDA puses būtu sekojis cits piedāvājums par slodžu balansēšanu.

Vanaga atgādināja, ka par slodzes balansēšanu pedagogi iestājās protesta akcijā, kas notika pērn pavasarī. Streika vienošanās bija turpināt balansēt slodzi visiem pedagogiem, vien esot bijis jāvienojas, vai to analizēt nedēļas vai gada griezumā.

No septembra nevienai pedagogu grupai nesamazināsies reālās kontaktstundas, bet daļai pedagogu, piemēram, pirmsskolā un profesionālajā ievirzē, no septembra no IZM nekas nepienākšoties attiecībā uz slodžu balansēšanu, sacīja Vanaga.