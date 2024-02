Kopš 19.gadsimta pa pasauli ceļo teiksma par krievu cilvēka „īpašo dvēseli“. Maģisks patētisms, burvestības, romantiskas ciešanas, dāsnums un cēlums parasti tiek atzīmētas, kā šīs dvēseles raksturīgākās īpašības. No kurienes šis raksturojums? No krievu klasiskās literatūras pirms 150 gadiem. To pašu pašlaik sludina arī vara Kremlī un intervijā ar Takeru Karlsonu mēģināja paust Vladimirs Putins.