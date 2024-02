Kuldīgas novada Dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrēti 259 jaundzimušie, viņu vidū seši dvīņu pāri. Salīdzinot ar 2022.gadu, pērn piedzimuši par 20 bērniem vairāk. Pērn no jaundzimušajiem 117 ir meitenes, bet 142 - zēni.

Kuldīgas novads lepojas ar kuplām ģimenēm - no 259 reģistrētajiem mazuļiem, 56 ģimenēs ienākuši kā trešais bērns, piecas ģimenes sagaidījušas savu piekto atvasi, divas - sesto, četras - septīto, bet vienu ģimeni kuplinājis astotais mazulis. 82 ģimenes sagaidījušas savu pirmo mazuli, bet 88 - otro.

Atbalsts jaunajām ģimenēm ir viena no Kuldīgas novada prioritātēm - pašvaldība jau vairāku gadu garumā izmaksā jaundzimušā pabalstu, kā arī apmaksā licencētas aukles pakalpojumus ģimenēm, kuru bērniem pusotra gada vecumā nepietiek vietas pašvaldības bērnudārzā. Arī brīvpusdienas visiem skolēniem ir būtiska priekšrocība, ko novērtē jaunās ģimenes. Neiztrūkstoša tradīcija ir piemiņas suvenīrs - sudraba karotīte, ko dāvanā no Kuldīgas novada pašvaldības tradicionāli saņem katrs jaundzimušais, kuram vismaz viens no vecākiem dzīvesvietu deklarējis Kuldīgas novadā.