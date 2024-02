Sekmīga karaspēka rotācija būšot viens no lielākajiem Sirska izaicinājumiem

Taujāts, vai tieši šis komunikācijas stils bija pie vainas, lai Zalužniju atceltu no amata, Daukšts norādīja, ka tāda versija pastāv. Viņš aicināja raudzīties mazliet no psiholoģijas puses. Savstarpējās sarunās ar Zelenski Zalužnijs bija pieklājīgs, atturīgs, uzklausīja prezidentu, piekrita viņa teiktajam un neiebilda, tomēr galu galā darīja tāpat pa savam, par ko Zelenskim ziņoja Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks.

Jautāts, vai Zalužnija atstādināšana no amata neietekmēs ukraiņu kaujas garu, politologs atbildēja noraidoši, piebilstot, ka tas ir viņa ļoti subjektīvs un attāls redzējums. Viņš norādīja, ka patlaban ukraiņu karavīri ir noguruši, izpumpēti, viņiem pietrūkst artilērijas šāviņu un munīcijas, tajā pašā laikā kaujas spars izdzīt krievus no savas zemes ir saglabājies. Viņa ieskatā Sirskis to varētu izmantot, lai veiktu karaspēka rotāciju, kas patlaban ir viens no viņa nozīmīgākajiem izaicinājumiem.