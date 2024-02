Kuldīgā atklāts jauns skatu tornis

Tornis atrodas "Pārventas parkā", dabas lieguma "Ventas ieleja" teritorijā, un ļauj vērot skatu uz apkārtējo ainavu no astoņiem dažādiem augstumiem. Skatu torņa novietojums un platformās izvietotie soliņi radīs iespēju vecpilsētas un dabas lieguma unikālās vērtības aplūkot ne tikai no torņa augšējās platformas, bet jau no zemākās skatu platformas, kura būs pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.