Pētnieks vērsa uzmanību uz to, ka Ukrainas dienvidos karš ar Krieviju ir pārgājis iesaldētā karadarbībā, tāpēc ir vajadzīga stratēģijas maiņa. Šrāders aicināja atcerēties, ka Krievijas armija, kad tā iegāja Ukrainā, cieta milzīgus zaudējumus un ātri tika atspiesta no Kijivas, kas ir viens no Zalužnija panākumiem. Pēc zināmas sagrāves arī Krievijas militārajos spēkos notika komandējošā sastāva izmaiņas un krievi sāka izmantot raķetes. Tā vietā, lai mēģinātu ieņemt galvaspilsētu un nomainītu valdību, krievi pārmeta savu darbību uz Ukrainas dienvidaustrumiem, kur patlaban frontes līnija ir iesaldēta.