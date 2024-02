Viena no protestos paustajām zemnieku prasībām ir “birokrātijas mazināšana”, galvenokārt ar to domājot lauksaimniecības datu bāzu vienkāršošanu un mazāk prasību pēc atskaitēm. Taču ir kāda sadaļa, kurā kontrole patiesībā esot nepietiekama – vismaz tā uzskata Eiropas Prokuratūra (EPPO). Tie ir privātā sektora iepirkumi, kuriem līdzekļi nāk no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, tāpēc tā uzskatāma par nodokļu maksātāju naudu. Rodoties aizdomām par krāpšanu, Lauku atbalsta dienests (LAD) līdzfinansējuma izmaksu aptur. Latvijas Televīzijas raidījumam “de facto” EPPO gan atzīst – zemnieku gadījumi, kas nonākuši tās redzeslokā, visticamāk, ir aisberga pati smaile.