"Līdz ar to ir grūtāk sagatavoties. Par vienu no galvenajiem riskiem tika atzīta nepatiesa informācija un dezinformācija, kas veicina vēl plašāku sabiedrības polarizāciju. Mēs to ļoti labi redzam šeit, Eiropā, un arī pāri Atlantijas okeānam, Ziemeļamerikā," norādīja prezidents.