VIDEO ⟩ Avārija Pļavniekos. Abi šoferi pārliecināti, ka brauca pie zaļās gaismas, - kurš vainīgs?

"Braucu virzienā no Ilūkstes ielas pa Lubānas ielu. Luksoforā dega zaļā gaisma. Un pēkšņi no kreisās puses, no Saharova ielas, BMW automašīna izbrauca priekšā. Izvairīties no sadursmes nebija iespējams," avārijas situāciju apraksta "Volvo" šoferis Ģirts.