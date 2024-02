"Šie ir vienkārši rupji vārdi": kas un kā saindē Latvijas tvitervidi

No kreisās JKP aktīvisti Liāna Langa, Andris Vītols un Mārcis Kūlis ar megafonu piketā 2023.gada septembrī. Langa savu tvitera popularitāti šobrīd izmanto, lai kandidētu kā viena no lokomotīvēm Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šī partija pēdējās Saeimas vēlēšanās no tās izkrita.

Foto: Dainis Bušmanis, Latvijas Mediji