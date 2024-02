Latvijas portreti ⟩ Senās prasmes Vienkoču parkā

Kāpēc Vienkoči? Tāpēc, ka Rihardu fascinē darinājumi no viena koka gabala. Par vienkoci tiek uzskatīts jebkas, kas ir veidots no viena koka gabala vai kura galvenā sastāvdaļa ir no viena koka, - maizes abra, koka karote, tīne, koka caurules, vienkoču laiva, vienkoču zārki, kādos sendienās tika apglabāti mūsu senči.