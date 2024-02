Atklāts, ko apdrošinātāji ņem vērā, aprēķinot OCTA polises cenu

Viens no apdrošinātāju rūpīgāk glabātajiem noslēpumiem ir tas, kā tiek aprēķinātas Obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polises cenas. Katrai kompānijai ļauts noteikt to pēc saviem ieskatiem, tādēļ šīs summas var krietni atšķirties. Kā izrādās, Bonus-Malus klase ir tikai viens no vairākiem desmitiem faktoru, kas var ietekmēt to, cik maksāsiet par polisi.