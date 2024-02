Rēzekne spēlējas ar savu iedzīvotāju dzīvēm, uzsver premjere

Siliņa sacīja, ka šis gads daudzām pašvaldībām "bija diez gan izaicinošs gads", tomēr tās ir spējušas vienoties par budžetu. Šis fakts parādot to, ka Rēzeknē ir kāda īpaša situācija, nespējot panākt politisku vienošanos, uzskata Ministru prezidente.

Politiķe akcentēja, ka valdība no savas puses iepriekš noteica skaidrus nosacījumus, bet Rēzeknes vadība tos ignorēja. Tagad valdība iecerējusi meklēt citu veidu, kā problēmu risināt, vienlaikus domājot arī par to, lai Rēzeknes iedzīvotāji no tā neciestu, un viņu vajadzības tiktu apmierinātas.