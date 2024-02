Sievietei Cēsīs izkrāpti 2200 eiro

Policijā saņemta informācija par to, ka 20.februārī Cēsīs, kāda sieviete saņēmusi telefona zvanu no it kā "SEB bankas" darbinieces, kura ar viltu un apvārdojot, izkrāpusi bankas norēķinu kartes datus un pin kodus, kā rezultātā no bankas konta tika noņemti 2200 eiro.