Slimība, kuru pirms 30 gadiem vēl nepazina...

Vēl viena pazīme, kas liecina, ka varētu būt sācies diabēts, ir spilvena smaržošana pēc etiķa. Tas nozīmē, ka cukurs no organisma tiek izvadīts nepareizi. Ķermenis gluži vienkārši meklē, kā no cukura atbrīvoties citos veidos. Tā bijis gan Roberta vecamtēvam, gan viņam pašam. Esot pat speciāli apmācīti suņi, kuri ar ožas palīdzību noteic, vai cilvēkam ir diabēts, vai nav. Tomēr, kā secinājis Roberts, tas, ka 2. tipa diabēts ir bijis kādam no tuviem radiniekiem un var būt ģenētiski pārmantojams, vēl nenozīmē, ka ar to noteikti saslimst visi. Diemžēl iespēja saslimt ar diabētu šobrīd ir ļoti augsta – nepārtraukta sēdēšana pie datora ar kolas pudeli, picu vai hamburgeru rokā. Pat vienā kolas glāzē ir ārkārtīgi daudz cukura – to izdzerot, jānoskrien kādi 5 kilometri, lai dabūtu to ārā, tas pats ar saldējumu. Kad mācījies skolā, apaļīgu bērnu tikpat kā neesot bijis, tagad tādu, kuriem “apaļa seja, sarkani vaigi, rokas uzpampušas un kājas iksā”, ir daudz un diemžēl kļūst arvien vairāk. Tāpēc arī vecākiem ir jābūt ļoti vērīgiem un atbildīgiem.