Ogres novada iedzīvotāji nav apmierināti ar AS "Liepājas autobusu parks" pakalpojumu kvalitāti

Pašvaldībā skaidro, ka šī gada sākumā pašvaldība saņēma vēstules arī no Suntažu, Ķeipenes, Krapes, Mazozolu un Ogresgala pagasta pārvaldēm par virkni problēmām saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju, tostarp par pieturvietām, kurās līdz šim pasažieri tika uzņemti, bet tagad autobuss pabrauc tām garām, jo tās nav iekļautas maršrutā. Līdz ar to rodas situācijas, ka pasažieri netiek uz darba vietām un izglītības iestādēm, viņiem jāmēro vairāki kilometri uz tuvāko sabiedriskā transporta pieturvietu. Tāpat tiek regulāri saņemtas sūdzības par to, ka netiek izsniegtas brauciena biļetes, kas ir vienīgais attiecīgā sabiedriskā transportlīdzekļa reisa pasažieru skaitu apliecinošais dokuments. Tādejādi statistika par patieso pasažieru skaitu būtiski atšķiras no reģistrētās, kas ietekmē sabiedriskā transporta maršruta nepieciešamību. Pašvaldības ieskatā šāda situācija nav pieņemama.