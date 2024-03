2001. gada 13. jūnijā 19 gadus vecais Džeisons Jolkovskis saņēma zvanu no ēdnīcas, kurā viņš strādāja, ar lūgumu ierasties darbā nedaudz ātrāk. Tā kā viņa automašīna atradās remontā, viņš sarunāja ar kolēģi, ka tas aizvedīs viņu līdz darbam. Kolēģis apsolīja Džeisonu sagaidīt skolas autostāvvietā, kas atradās aptuveni 800 metrus no viņa mājām. Ceļā uz autostāvvietu Džeisons izkūpēja gaisā. Gaišā dienas laikā. Pazīstamā rajonā. Kaimiņu māju ielenkumā. Daudzi šo pazušanu uzskata par vienu no dīvainākajām un mulsinošākajām neatrisinātajām mistērijām vēsturē.