Turpmāk tiešraidē var sekot līdzi Bērnu slimnīcas teritorijā mītošajiem vistu vanagiem

“2021. gada pavasarī sagadījās, ka no reimatologu kabineta 5. stāvā katru dienu varējām vērot vistu vanagu - kā viņš no rītiem sildās saulītē, kā medī, pārojas. Visbeidzot no sava loga pamanījām ligzdā mazas baltas galviņas – jaunos vanadzēnus. Par novērojumiem sazinājāmies ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB). Pārdzīvojums, vērojot vistu vanaga gredzenošanu, aplūkojot tuvumā jauno putnu, bija tik liels, ka iestājos LOB. Nu jau trīs gadus visa reimatologa komanda un ne tikai - arī citi kolēģi pievērš uzmanību vanadziņa gaitām,” stāsta ārste. Viņa arī novērojusi, ka nereti vanaga vērošana kopā ar pacientiem palīdz novērst bērnu domas no nepatīkamā.