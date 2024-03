Noskaties ⟩ "Porsche" uzlabojis elektromobiļa modeli "Taycan"

"Taycan" un "Taycan Turbo S" kā sporta sedani no 0 līdz 100 km/h paātrinās tikai 4,8 un 2,4 sekundēs. Ar jauno "push-to-pass" funkciju, kas iekļauta "Sport Chrono" pakotnē, atkarībā no modeļa tikai ar vienu pogu desmit sekundēs pieejams jaudas palielinājums pat par 70 kW.

Par vairāk nekā 35% lielāks nobraucamais attālums salīdzinājumā ar modeļa priekšgājēju. Atkarībā no virsbūves varianta un dzinēja nobraucamais attālums saskaņā ir palielinājies līdz 678 kilometriem – par 175 kilometriem jeb 35% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo "Taycan" modeli.

Piemēram, 800 voltu līdzstrāvas uzlādes stacijās to var uzlādēt ar jaudu līdz pat 320 kW, kas ir par 50 kW vairāk nekā iepriekš. "Performance Battery Plus" akumulatora bruto ietilpība ir palielināta no 93 līdz 105 kilovatstundām. Visiem atjauninātajiem "Taycan" modeļiem standarta aprīkojumā ir adaptīvā pneimatiskā balstiekārta.