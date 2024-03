SPKC: Līdz ar silto laiku, dodoties dabā, atkal jāsāk uzmanīties no ērcēm

SPKC epidemiologi atgādina, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai un vienīgi pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnestām slimībām, piemēram, Laimas slimību un ērlihiozi.

Ērču aktivitātes sezonas laikā dabā savāktās nepiesūkušās ērcēs ērču encefalīta vīrusu klātbūtne pēdējo gadu laikā svārstījusies no 1 līdz 3%, Laimas slimības ierosinātāju borēliju klātbūtne - no 20 līdz 70%, un ērlihiozes ierosinātāju "A. phagocytophilum" prevalence - no 1 līdz 9%.