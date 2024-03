Saistībā ar kukuļošanu Lietuvas armijas iepirkumā no Latvijā reģistrēta uzņēmuma piedzīs 120 000 eiro

KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule paziņojumā medijiem norādījusi, ka ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošana jau vairākus gadus ir viena no KNAB prioritātēm. To apstiprina statistika - līdz šim KNAB sekmīgi izmeklējis piecas pārrobežu korupcijas lietas, no kurām divās stājušies spēkā notiesājoši spriedumi.