VARAM lūdz prokuratūru un policiju izvērtēt Rēzeknes pilsētas deputātu bezdarbību

“Gribētos no Rīgas puses tādas pamanāmākas, aktīvākas darbības, jo ilgu laiku notika tāda taustīšanās, skatīšanās, ko mēs te varam vai gribam vispār darīt,” saka Rēzeknes novada domes deputāts Guntis Rasims (Konservatīvie). Viņš uzskata: “Viena daļa joprojām vēl baidās. It kā mērs nav, bet viņš joprojām sēž savā kabinetā un no ministrijām [par to] nekāda veida aizrādījumu nesaņem. Viņš arī aktīvi apmeklē visas plānošanas sapulces reģionā, arī ar premjeri Siliņu Balvos tikās, pārstāvot Rēzekni.”