Par darbam krīzes apstākļos nepieciešamo bruņuvestu un ķiveru pieejamību plašākai sabiedrībai netiek domāts

Bruņuveste un ķivere ir pamata aizsardzības līdzekļi, kas vajadzīgi krīzes apstākļos. Taču to tirdzniecību regulē Eiropas Padomes izdota regula. Augstākas klases ekipējums, pieejams tikai ar speciālām atļaujām un vajadzības gadījumā nebūs pieejams civiliem uzņēmumiem.

Netālu no Kadagas militārās pilsētiņas atrodas viena no specializētajām tirdzniecības vietām, kur var iegādāties dažādas lietas – sākot no kompasa, līdz pat bruņuvestēm. Īpašnieks Ilmārs Šķesters ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi Nacionālajos Bruņotajos spēkos stāsta, ka pieprasījums pēc bruņuvestēm būtiski audzis uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.