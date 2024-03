Vides organizācijas iebilst pret dabas skaitīšanas rezultātu tālākas virzības apturēšanu

Šādu priekšlikumu turpmākai rīcībai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izteikusi, lai samazinātu saimnieciskās darbības ierobežojumu slogu uz privātajiem zemes īpašniekiem, kā arī mazinātu kompensāciju izmaksai nepieciešamos līdzekļus no valsts budžeta un ES fondiem.

Līdz šī gada beigām nepieciešams apstiprināt aizsardzības mērķus katrai no šīm teritorijām, kā arī grozīt sugu un biotopu aizsardzības likumu, lai nodrošinātu nepieciešamos pasākumus biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanai un saglabāšanai.

Biotopu kartēšanas rezultāti izriet no dabas skaitīšanas procesa, kas norisinājās no 2017. līdz 2020.gadam. Šajā laikā tika apsekoti vairāk nekā 1,2 miljoni hektāru teritorijas un konstatēts 670 481 hektārs ES nozīmes biotopu, kas aizņem 10,3% no valsts kopējās sauszemes teritorijas.