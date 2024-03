NOSKATIES ⟩ Rīgas pašvaldības sporta laukumā nedroša konstrukcija savainojusi jaunieti

Incidents noticis netālu no Rīgas 33. vidusskolas pašvaldībai piederošā sporta laukumā. No futbola vārtu konstrukcijas atdalījās stienis un trāpīja jaunietim pa galvu. Jaunietis tika hospitalizēt, tomēr šodien no slimnīcas jau ir izrakstīt.