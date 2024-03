Šīs nedēļas sākumā par atkāpšanos no Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amata pusotru gadu pirms pilnvaru termiņa beigām paziņoja Sanita Upleja-Jegermane. Lēmuma pamatā ir atšķirīgs viedoklis par krievu valodas īpatsvaru sabiedriskajos medijos, kā arī nesenais gadījums ar “Cūku komiksu” un medija reakcija uz to. Padomes vadītājam Jānim Siksnim un viņas kolēģim Jānim Eglītim tas bija pārsteigums, jo jautājumā par krievu valodas ietekmes mazināšanu sabiedriskajos medijos lielu domstarpību nav, bet viedokļi atšķiras par veidu, kā to īstenot. Savs viedoklis par to ir arī dzejniecei Liānai Langai, kura uzskata, ka krievu valodu nedrīkst nostādīt privileģētākā stāvoklī pret citām svešvalodām un “beidzot ir jābūt kādam lūzumpunktam, kurā mēs šo rusifikāciju izbeidzam”.