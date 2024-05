Izbraucienā netālu no Freiburgas, apgāžoties traktora piekabei, cietuši 29 cilvēki

Vācijā smagā negadījumā, netālu no Freiburgas Bādenes-Virtembergas federālajā zemē apgāžoties traktora vilktai piekabei, cietuši 29 cilvēki. Pēc Freiburgas policijas sniegtās informācijas, trīs no negadījumā Kandernā ievainotajiem ir smagā stāvoklī. Uz notikuma vietu devušies vairāki glābšanas helikopteri, to skaitā no kaimiņvalsts Šveices.