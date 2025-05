Lūsis komentē Pasūti Lūsi!

Tāpat pirms vēlēšanām vienmēr izlasu pilnīgi visu partiju programmas no sākuma līdz pat beigām. Tā nav pati aizraujošākā lasāmviela, ko es ikdienā varētu izvēlēties pāršķirstīt pirms gulētiešanas. Bet kādam tā jāizlasa, lai pārējie to varētu nedarīt. Kādam jāizliek uz paplātes dižākās partiju programmu pērles un nereālākie solījumi.

Pirms pagājušajām vēlēšanām izlasīju Ričarda tēta partijas avīzi un uzrakstīju par to recenziju, bet nesen noklausījos grupas “Prāta vētra” jaunāko singlu un izteicu par to viedokli. Abas šīs lietas vienā teikumā pieminētas nav nejauši. Gluži vienkārši – tās abas bija vienlīdz sliktas. Vienu es labprāt nebūtu saņēmis savā pastkastītē, bet otru būtu bijis pateicīgs nedzirdēt radio ēterā. Neraugoties uz to, pārkāpu pāri nepatikai un ar abiem iepazinos padziļināti, lai varētu par tiem sagatavot pamatotu viedokli.