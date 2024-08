Publiskajā telpā arvien biežāk izskan neizpratne par to, kā tiek veidota cenu politika pie maksas klīnikās praktizējošiem speciālistiem. Piemēram, dažās no klīnikām pirmreizējā vizīte pie kardiologa maksā 60 eiro, bet pie dermatologa alergologa visus 69 eiro. Vēl vairāk jautājumu raisa vizītes ilgums. Pie dažiem speciālistiem tā ilgstot vien 10 minūtes, kas pacientos raisa pamatotas bažas – vai ar to ir gana?