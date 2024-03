Līdz 2022. gada beigām Ukrainas iekšzemes kopprodukts (IKP) bija sarucis par aptuveni 30%, un inflācijas līmenis krasi pieaudzis no 10% līdz 26,6%. Vairāk nekā 10 miljoni ukraiņu devušies prom no mājām, un bezdarba līmenis sasniedza 24,5%. Ukrainas Nacionālā banka devalvēja savu valūtu no 29 līdz 36,57 grivnām par ASV dolāru.