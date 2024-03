Līdz vasarai pirmie 12 ukraiņu piloti būs gatavi sākt lidojumus ar iznīcinātājiem F-16, tomēr sākotnēji Ukraina no partneriem Rietumos varētu saņemt vien sešas no aptuveni 45 līdz šim apsolītajām lidmašīnām, ziņo ASV laikraksts “The New York Times”.