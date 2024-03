Asociācija: Krievijas dārzeņi Latvijā mēdz nonākt caur Poliju

Feldmanis sacīja, ka praksē novērotas vismaz divas tendences. Pirmā paredz, ka poļu piegādātāji ieved Krievijas produkciju un tirgo to Latvijā, maldīgi norādot Poliju kā izcelsmes valsti. Savukārt otra tendence paredz, ka importētāji ieved augļus un dārzeņus no Polijas, reģistrējoties kā PVN nemaksātāji, un faktiski patur sev 21% no pārdošanas cenas. "Vietējie ražotāji, kuriem apgrozījums pārsniedz 50 000 eiro, samaksā 21% PVN veidā valsts budžetā," atzīmēja LLKA ģenerāldirektors.