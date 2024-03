Par to savā grāmatā spriež britu rakstnieks un žurnālists Toms Stendžs ("A brief history of movement: From the wheel, to the car, to what comes next" (Bloomsbury Publishing). Viņš sāk ar riteņa dzimšanu, aplūkojot senus atklājumus Mezopotāmijā, Karpatu kalnos (4 000 gadu p.m.ē.). Attēli saglabājušies arī no Polijas dienvidiem un Slovēnijas (3 200 gadu p.m.ē.). Atradumi dzimuši reljefa apstākļos, datējami ar bronzas laikmetu un tāpēc tiek uzskatīts, ka pirmie ir bijuši četru riteņu rati, kurus izmantoja minerālu vai kalnrūpniecības rūdu transportēšanai. Sākumā ceļi bija slikti un riteņi tāpēc lieli un smagi. Tikai 19. gadsimts sāk piemērot transportu uz riteņiem lielākiem ātrumiem.