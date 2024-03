Aptaujas ārvalstīs: par Putinu nobalsoja mazāk nekā 20% vēlētāju

Saskaņā ar projekta “Balsot ārzemēs” datiem, kas apkopo rezultātus, kuri iegūti no vēlēšanu iecirkņiem citās valstīs, Putinu atbalstīja 19,6 procenti vēlētāju. Šādi dati par 25 valstīm bija pieejami plkst.23.00 pēc Maskavas laika. Augsts atbalsta līmenis ir Vidusāzijas valstīs (piemēram, Uzbekistānā par Putinu nobalsoja 36%) un Kiprā (23% un 37% divos vēlēšanu iecirkņos). Turcijas galvaspilsētā Ankarā par Putinu nobalsoja 31% no 78 cilvēkiem, bet Stambulā un Trabzonā viņš saņēma tikai 4-5% atbalstu no vairāk nekā 1100 respondentu. Tikmēr Taizemē tikai 10 procenti tur dzīvojošo krievu vēlas, lai Putins būtu prezidents piekto reizi, Kazahstānā - 8 procenti, Lietuvā - 4 procenti, bet Somijā - 7 procenti.