Kallasa intervijā BBC: Putins baidās no kara ar NATO

“Taču tie ir tikai vārdi. Viņš ļoti labi prot sēt bailes mūsu sabiedrībā. Viņš uzmanīgi vēro, no kā mēs baidāmies, un pēc tam šīs bailes pastiprina. Ja jūs baidāties no kodolkara, viņš sūta tādus signālus, kas liek sabiedrībai satraukties un teikt, ka mēs nevaram darīt [to, ko bijām iecerējuši]”.

Pēc viņas domām, tas ir ceļš uz pašcieņas slazdiem:

“Jo, kad mēs baidāmies, mēs sākam sevi atrunāt [darīt to, kas ir nepieciešams], un tieši to Putins vēlas.”

Kallasa uzskata, ka mums būtu jāapsver, no kā Putins baidās. “Viņš baidās iesaistīties karā ar NATO, viņš to nevēlas. Protams, mēs arī to nevēlamies,” piebilda Kallasa.

Igaunijas premjere, kura pašlaik uzturas vizītē ASV, videointervijas noslēgumā atkārtoja, ka Putina ideja ir sūtīt signālus, kas atturētu mūs no lēmumu pieņemšanas.

Iepriekšējā dienā Kaja Kallasa apmeklēja Gridiron Club vakariņas - ikgadēju pasākumu, kas Vašingtonā tiek rīkots kopš 1880. gada. Kā ziņo aģentūra Reuters, pasākuma laikā Kallasa ar ASV prezidentu Džo Baidenu pārrunāja tēmas, kas saistītas ar karu Ukrainā.

“Protams, mēs runājām par atbalstu Ukrainai un par to, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt šajā karā. Džo Baidens runāja par to, kāda ir situācija Amerikā, un arī vēlreiz apstiprināja, ka, lai kas arī notiktu, mēs esam ļoti svarīgi sabiedrotie un ka Amerika visu to patur prātā,” sacīja Kallasa.

“Viņš vēlreiz apstiprināja finansiālos solījumus un pasākumus, ko Amerika pašlaik veic un tuvākajā laikā veiks, kas šeit tika publiskoti. Un mazliet paskaidroja, kas notiek Kongresā un kā tikt pāri šīm lietām. Protams, šeit ir vēlēšanu sezona, un tas viss ietekmē šo ainu,” piebilda premjerministre.