“Saņemam informāciju, ka iedzīvotāji, īpaši vecāka gadagājuma, bažījas par krāpniecisku zvanu un nevēlas turpināt sarunu ar CSP intervētāju. Aicinu uzticēties CSP intervētājam, kurš, sākot sarunu, vienmēr stādīsies priekšā, un turpināt sarunu. Jā, CSP iedzīvotājiem jautā arī par ienākumiem, bet mēs neprasām viņu bankas datus, un tā ir būtiska atšķirība no krāpniekiem, kuri cenšas izvilināt no iedzīvotājiem informāciju par viņu bankas kontiem vai maksājumu kartēm. Statistiku par iedzīvotāju labklājību un nabadzības rādītājiem valsts un pašvaldību iestādes ik gadu iegūst no CSP veiktās iedzīvotāju aptaujas, un tā tiek izmantota pabalstu pārskatīšanai, tāpēc par ienākumiem mums reizi gadā ir jāvaicā," CSP intervētāju zvaniem aicina uzticēties Sociālās statistikas departamenta direktore Baibai Zukula.