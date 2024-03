Elektroauto nākotne Latvijā – nesam vairāk, nekā spējam pacelt?

Latvijā pāreja uz pilnībā elektrificētiem automobiļiem ir tikai sākuma stadijā. Lai arī ikdienā uz Latvijas ielām varam manīt arvien vairāk auto ar zilajām numurzīmēm, to skaits šobrīd sasniedz teju 1% no kopējā valstī reģistrētā autoparka. Lai nodrošinātu, ka, iegādājoties jaunu automašīnu, primāri priekšroka tiktu dota elektroauto, sākotnēji ir svarīgi izglītot sabiedrību – kāpēc pāreja uz elektroauto ir svarīga un kādi ir galvenie ieguvumi no šādām pārmaiņām.