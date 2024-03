La France condamne avec fermeté l’attaque terroriste revendiquée par l’État islamique à Moscou. Solidarité avec les familles des victimes, les blessés et le peuple russe.

Lietuvas Ārlietu ministrijas platformā "X" publicētajā paziņojumā pausta "līdzjūtība visiem kara vai terorisma upuriem, neatkarīgi no tā, kas to pastrādā. Nevienam nevajadzētu ciest no terorisma".