Valdība izskatīs ziņojumu par valsts kapitālsabiedrību virzīšanu kapitāla tirgū

Pērn maijā valdība skatīja FM informatīvo ziņojumu, kurā teikts, ka akciju tirgus kapitalizāciju līdz 2027.gadam plānots palielināt no 3% līdz 9% no IKP.

Ziņojumā teikts, ka kapitāla tirgus jomā Latvija ir starp tām valstīm, kur kapitāla tirgus attīstībā ir liels potenciāls. Vērtējot pēc akciju tirgus kapitalizācijas pret IKP, Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropas Savienībā un būtiski atpaliek arī no kaimiņvalstīm. Latvija pēc tirgus kapitalizācijas būtiski atpaliek no līmeņa, kas būtu atbilstošs mūsu ekonomikas attīstības līmenim.