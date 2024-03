Pētījumā atklāts, no kurām valstīm latvieši biežāk izvēlas lietotus auto

"carVertical" izpētīja transportlīdzekļu vēstures atskaites, kuras platformas lietotāji ģenerējuši 2023. gadā, un tās salīdzināja ar datiem no citām valstīm. 34,3 % no ārzemēm ievestu auto, kas pagājušogad Latvijā pārbaudīti "carVertical", ir importēti no Vācijas, 18,2 % – Lietuvas, 13,4 % – Francijas, 10,6 % – Itālijas un 10,4 % – Beļģijas.

3,4 % auto, kas Latvijā ievesti no Vācijas, fiksēts attīts jeb viltots nobraukums, taču 22,8 % no šiem spēkratiem ir savulaik bojāti. 8,8 % no Lietuvas ievesto auto ir veiktas manipulācijas ar odometra rādījumu, taču 57,6 % ir iekļuvuši neliela vai nopietna apmēra avārijās. Situācija ar franču transportlīdzekļiem ir nedaudz labāka – 3,3 % no tiem ir ar mainītu nobraukumu, savukārt bojāti – 41,2 %.