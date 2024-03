Noskaties ⟩ "Stūra mājā" izvietotās Okupācijas muzeja ekspozīcijas liktenis - neskaidrs

"Ja mēs patlaban neko nedarītu, tiešām nebūtu vairs iespējams izmantot ēku. Tas nav pieļaujams nepieņemt lēmumu un visu laiku to atlikt. [..] Gatavojot informatīvo ziņojumu, KM ir runājusi gan ar VNĪ, gan Okupācijas muzeja vadītāju Solvitu Vību. Viņa bija iesaistīta sarunās un zināja par ziņojuma saturu. Tāpat viņa bija iesaistīta iespējamo scenāriju izskatīšanā. Sarunās vienmēr esam uzsvēruši, ka darīsim visu, lai muzeja ekspozīcija varētu turpināt strādāt," sacīja Logina.

Viņa skaidroja, ka VNĪ no saviem līdzekļiem ieguldīs remontā un vēlāk šo summu atgūs no ēkas atsavināšanas. "Stūra māja" tiks virzīta atsavināšanai, vienlaikus nodrošinot muzeja darbību ilgtermiņā, kā to paredz noslēgtais nomas līgums un ieraksts Zemesgrāmatā. Runa ir par 30 gadiem.