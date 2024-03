Trīs gados paredzēts sagatavot vairāk nekā 150 jaunus STEM priekšmetu skolotājus

“Nevienlīdzības un iespēju plaisa mums vēl aizvien ir. OECD nesen veiktais pētījums apliecina – skolēnu sasniegumi pilsētu skolās ir ievērojami labāki par viņu vienaudžu sasniegumiem lauku skolās, tātad katra bērna izredzes realizēt savu potenciālu vēl aizvien ir atkarīgas no tā, kur skolēns dzīvo. Jā, katras ģimenes sociāli ekonomiskie apstākļi noteikti ietekmē bērna mācību sasniegumus, bet tas nevar un nedrīkst būt attaisnojums tam, kādēļ bērni nespēj sasniegt to, ko vēlas un par ko sapņo. Pārmaiņas izglītībā un sabiedrībā sākas ar vismaz vienu skolotāju skolā, kurš maina bērna dzīves trajektoriju un ļauj noticēt paša spēkiem. “Iespējamā misija” zina, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies radīt izglītības sistēmu, kas sasniedz katru bērnu,” uzsver nodibinājuma “Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāja Ramona Urtāne. Viņa norāda, ka nevienlīdzīgo piekļuves iespēju kvalitatīvai izglītībai dēļ un arī STEM skolotāju trūkuma un zemas intereses par šo profesiju rezultātā STEM nozare Latvijā un ar to saistītā izglītības joma jau ilgstoši darbojas krīzes režīmā.