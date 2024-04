Publicēta šāgada valsts ceļu būvdarbu karte

No šiem 450 kilometriem valsts ceļu 193 kilometros atjaunos asfaltbetona segumu, 123 kilometrus pārbūvēs, savukārt 67 kilometriem grants ceļu veiks divkārtu virsmas apstrādi. Taps arī gājēju un velosipēdistu infrastruktūra kopumā 24 kilometru garumā. Tiks pārbūvēti pieci tilti, vēl septiņus nojauks un uzbūvēs no jauna.

Lielākie būvdarbu objekti šajā sezonā būs Vidzemes šosejas (A2) posms no Melturiem līdz Bērzkrogam, kur tiks pabeigta pērn iesāktā pārbūve, kā arī iepriekšējā vasarā sāktie darbi turpināsies arī uz Rīgas apvedceļa (A5) Babītē. Abos posmos autobraucējiem arī šogad būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uz reģionālajiem autoceļiem lielākie darbi plānoti Kurzemē – uz autoceļa Ventspils–Dundaga (P77) no Ventspils līdz Ancei, Vidzemē – uz autoceļa Smiltene–Valka (P24) no Smiltenes līdz pagriezienam uz Mēriem. Savukārt Salacgrīvā šogad tiks būvēts jauns tilts pār Salacu.