ES misija atvairījusi 11 hutiešu uzbrukumus Sarkanajā jūrā

Hutiešu uzbrukumu dēļ daudzas lielās kuģniecības atteikušās no kuģošanas Sarkanajā jūrā un savus kuģus novirzījušas uz citiem maršrutiem.

Borels sacīja, ka hutiešu uzbrukumu dēļ tirdzniecības kuģi bijuši spiesti izmantot garāku maršrutu. "Tas ir par desmit līdz 14 dienām ilgāks. Konteinera pārvadāšanas izmaksas no Ķīnas uz Eiropu ir divkāršojušās," viņš piebilda.

"Pirms krīzes 13% no pasaules tirdzniecības gāja caur Sarkano jūru (..). Tagad Suecas kanālu izmanto tikai puse no 70 kuģiem, kas parasti ik dienu kursēja caur to. Tāpēc bija nepieciešams iejaukties," skaidroja Borels.