Kalniete ierosina Eiropas Parlamentā ieviest pielaižu sistēmu darbam ar sensitīvu informāciju

Kā informēja deputātes palīdze Elīna Bīviņa, Kalnietes skatījumā EP no nākamā sasaukuma būtu jāievieš sistēma, kas garantē, ka ar ES hibrīdkara apstākļos īpaši svarīgiem jautājumiem strādā tie deputāti, kuri atbilst augstākajiem kritērijiem par tiesībām darbam ar sensitīvu informāciju.

"Brīdī, kad, pateicoties neatkarīgu pētniecisko žurnālistu veiktajam darbam, tika izgaismots un apstiprināts mums Latvijā sen zināmais fakts par Tatjanas Ždanokas tiešu saistību ar Krievijas specdienestiem un atklātu kalpošanu Kremļa interesēm, mēs, vairāki no Latvijas ievēlētie EP deputāti, vērsāmies pie parlamenta prezidentes ar prasību nekavējoties stiprināt EP iekšējās drošības sistēmas pret Krievijas iejaukšanos, lai novērstu iespējas Krievijas ietekmes aģentiem izmantot Eiropas Parlamenta resursus naidīga un kaitnieciska satura izplatīšanai. Viens no instrumentiem, kā hibrīdkara apstākļos padarīt EP darbu drošu no nevēlamas ietekmes, ir panākt, ka deputātiem, kuri gatavojas strādāt, piemēram, Ārlietu komitejā un Drošības un aizsardzības apakškomitejā, ir jāsaņem speciālā pielaide darbam ar šādiem jautājumiem. Iespējams, šāds kritērijs būtu attiecināms arī uz tiem deputātiem, kuri strādā ar likumdošanas aktiem, lai novērstu un nepieļautu ES ģeopolitiskās stratēģiskās atkarības veidošanos," uzsvērusi Kalniete.