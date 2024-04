Latvijā konfiscētos ieročus un munīciju turpmāk sagriezīs vai sasmalcinās

Grozījumi paredz, ka ieročus un to sastāvdaļas iznīcina ne tikai izkausējot, bet iznīcina jebkādā pieejamā neatgriezeniskā veidā. Kā viens no efektīviem un ekoloģijai draudzīgiem ieroču un to sastāvdaļu iznīcināšanas veidiem aģentūras ieskatā ir ieroču, speciālo līdzekļu un to sastāvdaļu sagriešana vai sasmalcināšana.