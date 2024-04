Kāpēc neatlikt ziemas riepu nomaiņu uz vasaras riepām

Vasaras riepas tiek īpaši izstrādātas un pielāgotas sezonas laikapstākļiem, taču to saķeres, degvielas patēriņa un trokšņa līmenis var atšķirties atkarībā no ražotāja un cenu kategorijas. Izvēloties riepas no plašā tirgus piedāvājuma, ir būtiski izprast veiktspējas atšķirības. Piemēram, dažādu vasaras riepu bremzēšanas attālumu atšķirība var būt līdz pat 15 metriem uz slapja ceļa seguma ar braukšanas ātrumu 80 km/h un septiņiem metriem uz sausa ceļa, pārvietojoties ar ātrumu 100 km/h. Lai gan augstākas klases riepu izmaksas var šķist lielākas, tās nodrošina lielāku drošību uz ceļa un ļauj ilgtermiņā ievērojami ietaupīt.