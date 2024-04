Latvijas Piļu un muižu asociācija: Demokrātija ir attālinājusies no kultūras mantojuma jomas

Pašlaik tiek diskutēts par divām mantotām lielizmēra neērtās arhitektūras būvēm - Stūra māju un Mežotnes pili. Abas ir unikālas ar savu kultūrvēsturisko vērtību, bet vienlaikus to uzturēšana ir dārga. Pielietojumu abām tukšajām ēkām redz daudzi, bet rast iespēju tās uzturēt var tikai retais. Mežotnē, vietējie iedzīvotāji pašlaik aktīvi iestājas par pils saglabāšanu sabiedrības īpašumā, bet kā tas izdosies būs atkarīgs tikai no valsts līmeņa lēmumiem un pārvaldības principiem, norāda Grinbergs.

Viņš norāda, ka nevajadzētu būt tā, ka "Valsts nekustamie īpašumi" vai kāda no ministrijām var tā vienkārši un vieglprātīgi lemt par kopīgā mantojuma likteni - pārdot, nojaukt vai atstāt. Šis viss liek secināt, ka demokrātija ir attālinājusies no kultūras mantojuma jomas, ir atrauta no sabiedrības interesēm un ir atkarīga no valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju drosmes, vēlmes un sapratnes. Ir arī aplami teikt, ka sabiedrība no tā ir norobežojusies un šajos procesos nevēlas iesaistīties. Gluži pretēji - sabiedrība ir gatava aktīvi līdzdarboties, taču paliek valsts pārvaldes iestāžu nesadzirdēta, uzskata Latvijas Piļu un muižu asociācija prezidents.