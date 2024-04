Zelčs arī apliecināja, ka tieši Ušakovam, atšķirībā no Amerika, potenciālā apsūdzība ir nopietnāka, jo Ušakovs ir "centrālā persona" šajā kriminālprocesā.

Vienlaikus prokurors nešaubās, ka Ušakovs to turpinās saukt par politisko vēršanos pret viņu, taču prakse liecina, ka politiskajos amatos esošas amatpersonas teju katrā krimināllietā apgalvo, ka vēršanās pret tām notiek politiskās darbības dēļ.

EP Juridiskās komisijas sagatavotajā priekšlikumā atzīmēts, ka no 2017.gada 22.jūlija līdz 2017.gada 17.septembrim Ušakovs, būdams Rīgas pilsētas mērs, proti, atrazdamies publiski atbildīgā amatā, kā arī pārstāvot Rīgas pašvaldību kā Rīgas pārvadājumu uzņēmuma akcionāru, cita starpā uzņēmuma "Rīgas mikroautobusu satiksme" pastarpinātajam īpašniekam esot pieprasījis kukuli 50% apmērā no summām, ko šis uzņēmums saņēma no Rīgas pašvaldības par tā pārvadātajiem pasažieriem, kuriem ir bijušas tiesības uz braukšanas maksas atlaidēm.