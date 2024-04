Augstskolas kopumā pozitīvi vērtē Rinkēviča iecerētos grozījumus, aicina precizēt ieceri

"Pati ideja nav peļama," piedāvātos grozījumus vērtēja prorektore. Taču, cik efektīvs būs piedāvātais risinājums, var būt atkarīgs no niansēm. Piemēram, vai akadēmiskajam personālam no ievēlēšanas brīža būs jāmācās latviešu valoda. Nav zināms arī, pēc cik ilga laika no viņa tiks prasīts noteikts valodas apguves līmenis.